Musetti-Mpetshi Perricard oggi agli Us Open – Il match in diretta

(Adnkronos) – Agli Us Open 2025 è il giorno di Lorenzo Musetti. Oggi, martedì 26 agosto, il tennista azzurro debutta nel primo turno a New York contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard. Il toscano, numero 10 del ranking Atp, arriva al match per riscattare l'eliminazione al secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati e il ko al primo turno a Wimbledon. Il match inizierà intorno alle 17, sul Louis Armstrong Stadium. In serata toccherà a Jannik Sinner.  

SEGUI IL MATCH IN DIRETTA

 
Musetti-Mpetshi Perricard, come tutte le partite degli Us Open 2025, viene trasmessa in diretta tv in chiaro su SuperTennis, ma anche sui canali di Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app Sky Go, su NOW e SuperTenniX. —[email protected] (Web Info)

