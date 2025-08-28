News

Musetti-Goffin, oggi l’azzurro in campo agli Us Open – Diretta

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti torna protagonista agli Us Open 2025. Il tennista azzurro affronta oggi, giovedì 28 agosto, il belga David Goffin, numero 80 del mondo, nel secondo turno dello Slam americano, vinto lo scorso anno da Jannik Sinner. All'esordio a New York Musetti, reduce da eliminazioni al primo turno prima a Wimbledon e poi a Cincinnati, ha battuto in rimonta in quattro set il francese Giovanni Mpetshi Perricard, mentre Goffin ha superato il francese Quentin Halys. In caso di passaggio del turno, Musetti potrebbe affrontare Flavio Cobolli, atteso dalla sfida con lo statunitense Jenson Brooksby.  —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

West Nile, il bollettino Iss: “27 morti e...

Tiziano Ferro torna dopo il reset social e...

Formula 1, Norris-Piastri: testa a testa nel GP...

Paura a Cinecittà World, guasto alle montagne russe:...

La figlia di Libero Grassi: “La lotta alla...

Chris Froome ricoverato in ospedale, incidente durante un...

Germania, Francia e Gb attivano ripristino sanzioni internazionali...

Maurizio Mattioli smentisce fake news sulla sua morte:...

Principe Harry torna a casa nel giorno che...

Siti sessisti, Polizia postale: “Bisogna denunciare”