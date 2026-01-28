Musetti amaro dopo il ritiro: “Volevo continuare, ma c’era qualcosa di strano nella gamba”

(Adnkronos) – Tutta l’amarezza di Lorenzo Musetti agli Australian Open 2026. Oggi, mercoledì 28 gennaio, il tennista azzurro è stato costretto al ritiro durante il terzo set della sfida contro Novak Djokovic, valida per i quarti di finale dello Slam di Melbourne, dopo aver vinto i primi due parziali 6-4, 6-3. Il serbo è quindi volato in semifinale, dove attende il vincente della sfida tra Jannik Sinner e Ben Shelton.

“La prima volta che ho avvertito il problema è stato a inizio secondo set. Ho capito che c’era qualcosa di strano nella mia gamba, ma ho continuato a giocare perché stavo giocando davvero, davvero bene ma man mano sentivo che il dolore stava aumentando”, ha raccontato Musetti, visibilmente provato in volto, in conferenza stampa, “poi quando ho chiesto il medical time out mi sono seduto e quando ho ripreso ho sentito ancora più male. Ho provato a tornare in campo ma il dolore continuava ad aumentare, non ho molto altro da aggiungere”, ha spiegato amaro l’azzurro.

“Prima di iniziare la stagione abbiamo fatto esami e test per capire e cercare di prevenire propro infortuni di questo tipo. Non era emerso nulla, quindi non ho onestamente parole per descrivere come mi sento in questo momento e quanto sia duro per me questo infortunio, in un momento come questo”.

