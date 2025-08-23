MotoGp Ungheria, oggi qualifiche e gara sprint: orario e dove vederle in tv e streaming

(Adnkronos) – Torna la MotoGp con le qualifiche e la gara sprint del Gp d'Ungheria. Oggi, sabato 23 agosto, spazio alla gara veloce per assegnare i primi punti del weekend sul circuito di Balaton Park. Si riparte dalla vittoria di Marc Marquez in Austria: lo spagnolo è il dominatore incontrastato della classifica piloti con 418 punti (insegue Alex Marquez a 276, poi Bagnaia a quota 221). Ecco il programma di oggi e dove vedere qualifiche e sprint race in tv e streaming

. Ecco il programma di oggi, sabato 23 agosto, del Gp d'Ungheria: Ore 10.05: MotoGp – prove libere 2 Ore 10.45: MotoGp – qualifiche Ore 14.55: MotoGp – Sprint Tutti gli appuntamenti del Gp di Ungheria saranno visibili su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGp (canale 208), ma anche in streaming su Sky Go e Now. Prove, qualifiche e gara sprint di sabato saranno visibili anche in chiaro su Tv8, mentre la gara di domenica 24 agosto sarà visibile su Tv8 in chiaro solo in differita (alle 17). —[email protected] (Web Info)