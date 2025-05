MotoGp, Quartararo in pole a Silverstone. Terzo Bagnaia, poi Marquez

(Adnkronos) – Sorpresa nelle qualifiche di MotoGp: nel Gran Premio di Silverstone sarà Fabio Quartararo a partire davanti a tutti. Il pilota della Yamaha ha infatti conquistato oggi, sabato 24 maggio, la pole position nel Gp d'Inghilterra, la terza consecutiva, firmando il miglior tempo in 1'57"233. Alle sue spalle, secondo posto per la Gresini di Alex Marquez seguito dalla Ducati di Pecco Bagnaia. Partirà in seconda fila invece l'altra Ducati, quella di Marc Marquez, leader del Mondiale a quota 171 punti, e quarto nelle qualifiche di oggi. Accanto a lui la Gresini di Fermin Aldeguer seguita dalla Pramac di Jack Miller. Terza fila con Fabio Di Giannantonio (VR46), Luca Marini (Honda) e Johan Zarco (Honda). Oggi, alle 17, si assegneranno i primi punti del weekend con la gara Sprint. 1 Quartararo (Yamaha) 2 Marquez (Ducati Gresini) 3 Bagnaia (Ducati) 4 Marquez (Ducati) 5 Aldeguer (Ducati Gresini) 6 Miller (Yamaha Pramac) 7 Di Giannantonio (VR46) 8 Marini (Honda) 9 Zarco (Honda) 10 Morbidelli (VR46) 11 Bezzecchi (Aprilia) 12 Rins (Yamaha) 13 Mir (Honda) 14 Acosta (KTM) 15 Oliveira (Yamaha Pramac) 16 Fernandez (Aprilia Trackhouse) 17 Bastianini (Ktm Tech3) 18 Viñales (Ktm Tech3) 19 Binder (KTM) 20 Savadori (Aprilia) 21 Espargarò (Honda) —[email protected] (Web Info)