MotoGp, in Ungheria trionfa Marc Marquez davanti ad Acosta. Fatica Bagnaia, nono

(Adnkronos) –

Marc Marquez non si ferma più e vince anche il Gp di Ungheria di oggi, domenica 24 agosto. Lo spagnolo vince in solitaria la decima gara stagionale (settima doppietta, considerando le gare sprint) davanti al connazionale della Ktm Pedro Acosta e al romagnolo dell'Aprilia Marco Bezzecchi. Al quarto posto ancora una moto di Noale con lo spagnolo campione del mondo in carica Jorge Martin, che si lascia alle spalle Luca Marini con la Honda e la Ducati del team VR46 di Franco Morbidelli. Nono posto per Francesco 'Pecco' Bagnaia dopo una gara nelle retrovie e a quasi 15" di ritardo dal compagno di squadra Marquez. Solo 14° Alex Marquez con la Ducati del team Gresini. Nella classifica piloti del Motomondiale Marc Marquez conduce con 455 punti, 175 in più del fratello Alex. Ecco l'ordine di arrivo del Gp di Ungheria di oggi, domenica 24 agosto: 1) M. Marquez 42’37.681 2) P. Acosta +4.314 3) M. Bezzecchi +7.488 4) J. Martin +11.069 5) L. Marini +11.904 6) F. Morbidelli +12.608 7) B. Binder +12.902 8) P. Espargarò +14.015 9) F. Bagnaia +14.854 10) F. Quartararo +15.473 11) A. Ogura +18.112 12) M. Oliveira +19.021 13) A. Rins +22.861 14) A. Marquez +25.938 15) F. Di Giannantonio +26.262 16) F. Aldeguer +55.239 RIT J. Zarco RIT J. Miller RIT R.Fernandez RIT J. Mir RIT E. Bastianini —[email protected] (Web Info)