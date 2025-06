Moto3, paura ad Assen: brutto incidente per Lunetta, trasportato in ospedale

(Adnkronos) – Brutto incidente per Luca Lunetta nella gara di Moto3 ad Assen: il pilota del team Sic58 è scivolato durante il penultimo giro e poi è stato colpito in pieno da Yamanaka. Lunetta è stato trasportato in ospedale a Groningen, avrebbe solo la tibia della gamba destra rotta.

La gara è stata così congelata al giro 19 dopo la bandiera rossa. A trionfare è stato lo spagnolo José Antonio Rueda, leader del Mondiale di categoria, davanti al connazionale David Munoz (Intact GP) e all'argentino Valentin Perrone (Red Bull Ktm).