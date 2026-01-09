News

Morto un operaio a Padova, schiacciato da una pressa durante manutenzione

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Un operaio di 59 anni di Sant’Elena (Padova) è morto oggi pomeriggio, rimanendo schiacciato all’interno di una pressa mentre eseguiva dei lavori di manutenzione. Il mortale infortunio sul lavoro è occorso verso le ore 16.30 alla Sesa Spa (Società Estense Servizi Ambientali) di Ospedaletto Euganeo che gestisce la raccolta e il trattamento dei rifiuti urbani nell’area della bassa padovana.  

Sul posto sono intervenuti il Suem 118, i carabinieri di Este e gli uomini dello Spisal per le indagini di loro competenza. 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Bomba day a Rovereto, domenica niente treni sulla...

Iran, da 24 ore blackout Internet. Le proteste...

Milan-Genoa, furia Maignan contro l’arbitro ma nessuna squalifica

Venezuela, Machado vola a Washington, missione ‘far cambiare...

‘La Grazia’ di Sorrentino nella longlist dei Bafta:...

Giuseppe Di Matteo, 30 anni fa assassinato dalla...

Genova, 19enne denuncia aggressione omofoba: “Sfregiato al viso...

Heather Parisi ‘segnala’ Bassetti a Trump. E il...

Germania, tragedia ad Albstadt: famiglia italiana muore nel...

Bove, ritorno in campo? Ipotesi Inghilterra dopo l’addio...