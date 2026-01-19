Morto Roger Allers, co-regista de ‘Il re leone’: aveva 76 anni

(Adnkronos) – Il mondo del cinema d’animazione piange la morte di Roger Allers, acclamato regista e animatore. Figura centrale del cosiddetto “Rinascimento disneyano” e noto al grande pubblico soprattutto come co-regista de ‘Il re leone’, è morto sabato 17 gennaio nella sua casa di Santa Monica, in California, a seguito di una breve malattia, all’età di 76 anni.

La notizia della scomparsa è stata confermata da un portavoce di Disney Animation, mentre il collega e amico fraterno Rob Minkoff, che con Allers ha diretto il capolavoro Disney del 1994 ha condiviso sul suo profilo Instagram il suo dolore per una perdita definita “improvvisa e devastante”. “E’ difficile elaborare l’improvvisa perdita del mio caro amico e collaboratore, Roger Allers”, esordisce Minkoff nel suo post corredato da una serie di fotografie che li ritraggono insieme nel corso degli anni . “Abbiamo pranzato insieme di recente, ed era in ottima salute. Pensare che tutto possa cambiare così rapidamente è davvero devastante”

Il sodalizio tra i due artisti ha radici profonde (“Ho incontrato Roger nell’estate del 1983”) ma il loro loro legame si cementò proprio durante la lavorazione del classico Disney: “Vivere quell’esperienza insieme ha cambiato le nostre vite in modi troppo numerosi da menzionare. Ha forgiato un’amicizia e una vicinanza che sono durate ben oltre la fine del film”.

E aggiunge: “Roger non era solo un collaboratore, né solo un amico, ma un fratello. E ora tutti noi dobbiamo affrontare un futuro reso un po’ meno luminoso senza di lui”. Resta però l’eredita artistica: “”L’unica consolazione è sapere che il suo lavoro continuerà a vivere attraverso i tanti meravigliosi film che ha contribuito a portare nel mondo”, conclude Minkoff.

Nato il 29 giugno 1949 a Rye, nello stato di New York, Allers aveva scoperto molto presto la passione per l’animazione. Dopo la laurea in belle arti all’Arizona State University, aveva avviato una lunga carriera che lo avrebbe portato a diventare uno dei nomi più influenti dell’animazione internazionale. Il debutto alla regia arriva nel 1994 con “Il re leone”, diretto insieme a Rob Minkoff per Walt Disney Animation Studios. Il film si rivelò un fenomeno globale: quasi 979 milioni di dollari di incasso mondiale nella prima uscita cinematografica, diventando il film di maggior successo del 1994 e uno dei titoli simbolo della storia Disney.

Prima e dopo “Il re leone”, Allers ha contribuito a numerosi classici dell’animazione, lavorando come autore e animatore a film come “La sirenetta”, “La bella e la bestia”, “Aladdin”, “Oliver & Company” e “Basil l’investigatopo”, oltre a partecipare allo sviluppo di “Tron” (1982), primo grande film a fare largo uso della computer grafica.

Nel 1998 Roger Allers ha adattato con Irene Mecchi la sceneggiatura del musical di “The Lion King” per Broadway, lavoro che gli valse una nomination ai Tony Award per il miglior libretto di un musical. Nel 2006 ha codiretto per Sony Pictures il film d’animazione “Boog & Elliot – A caccia di amici” e nello stesso anno ha ricevuto una nomination agli Oscar per il cortometraggio animato “La piccola fiammiferaia”. Nel 2015 ha scritto e diretto “The Prophet”, adattamento animato dell’opera di Kahlil Gibran, prodotto da Salma Hayek.

“Roger Allers era un visionario creativo, le cui straordinarie contribuzioni alla Disney vivranno per generazioni”, ha dichiarato l’amministratore delegato Disney Bob Iger. “Ha saputo unire personaggi indimenticabili, emozione e musica in storie senza tempo”.Parole di affetto anche dal produttore de “Il re leone”, Don Hahn: “Roger era una persona rara: curioso, giocoso e profondamente umano. Vive nelle sue opere e nel cuore di tutti noi”. Il produttore e collaboratore di lunga data Dave Bossert ha definito Allers “un artista e cineasta straordinariamente dotato” e “un vero pilastro del Rinascimento del’animazione Disney”. Roger Allers lascia i figli Leah, attrice, e Aidan e il compagno Genaro. (di Paolo Martini)

