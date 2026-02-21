Morto il bimbo trapiantato a Napoli, Meloni: “Italia si stringe nel dolore per Domenico”

(Adnkronos) – Non ce l’ha fatta il piccolo Domenico. Il bimbo di due anni al quale il 23 dicembre scorso era stato trapiantato un cuore ‘bruciato’, è morto questa mattina al Monaldi di Napoli dove era ricoverato da due mesi. Dalla presidente del Consiglio Meloni al vice premier Tajani e al ministro della Salute Schillaci, anche la politica si stringe alla mamma del piccolo con messaggi d’affetto e vicinanza.

“L’Italia intera si stringe nel dolore per la scomparsa del piccolo Domenico, un guerriero che non sarà dimenticato. Alla mamma Patrizia, al papà Antonio e a tutti i suoi cari rivolgo, a nome mio e del governo, il più sincero abbraccio e il più profondo cordoglio. Sono certa che le autorità competenti faranno piena luce su questa terribile vicenda”, scrive la presidente del Consiglio Giorgia Meloni su X.

“Una preghiera per il piccolo Domenico. Che Dio possa accoglierlo tra le sue braccia. Il coraggio della sua mamma, Patrizia, sia d’esempio a tutti noi. Oggi ci stringiamo al suo dolore. Un dolore che sento mio dal profondo del cuore. Riposa in pace, piccolo angelo”, le parole in un post su X del vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

“La tragica scomparsa del piccolo Domenico lascia un grande dolore e un senso di profonda ingiustizia. Alla sua famiglia giunga il sentito cordoglio del Senato della Repubblica”. Così sulla sua pagina Facebook il presidente del Senato Ignazio La Russa.

“La morte del piccolo Domenico mi addolora profondamente. Non ci sono parole che possano consolare di fronte a una così grave perdita, resta il sentimento di vicinanza umana e istituzionale verso una famiglia duramente colpita e il rispetto per il ricordo di un bambino che ha commosso l’Italia intera”. È quanto dichiara il ministro della Salute, Orazio Schillaci. “In questo momento di immenso dolore – conclude – ci stringiamo alla sua mamma e al suo papà ai quali rivolgo, a nome mio e di tutto il Servizio Sanitario Nazionale, un pensiero di affetto, rispetto e sincera vicinanza”.

“Profondo cordoglio per la scomparsa del piccolo Domenico. Il coraggio della mamma, Patrizia, ci insegna forza e dignità. In questo momento ci stringiamo al dolore dei genitori e preghiamo che il piccolo angelo possa riposare in pace”. Così in un post sui social il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato.

“‘Mio figlio sta continuando a lottare. Spero sempre si trovi una soluzione. Prima faceva la vita di tutti i bambini. Lui aveva una terapia, ma io cercavo di fargli fare una vita normale. La voglia di vivere viene tutta da lui’. Queste le parole della mamma di Domenico, Patrizia Mercolino, che è rimasta al fianco del suo piccolo fino alla fine e che anche oggi ci insegna come nell’amore, nel dolore, nell’ingiustizia di un destino così crudele, sia possibile trovare nella fede la forza di combattere e di reagire. Una preghiera e tutto il mio amore per Domenico e la sua famiglia”, le parole sui social del ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli.

“Quella del piccolo Domenico è una storia che ti spezza il cuore e ti fa tremare le gambe. Un caso di malasanità vergognoso che non può restare impunito. Una madre che ha lottato per il suo bambino con tutte le sue forze, che ci chiede di non dimenticare questa vicenda e di andare affondo sulle responsabilità di quanto accaduto. Non solo per onorare la memoria del piccolo, ma perché non si ripeta mai più. Chiediamo che il ministro della Salute riferisca in Parlamento per chiarire i contorni di questa tragica vicenda”, la richiesta sui social di Raffaella Paita, capogruppo di Italia Viva al Senato.

“Profondo e sincero dolore per il piccolo Domenico. Ci stringiamo alla mamma e al papà, che hanno lottato accanto a lui in questa assurda e drammatica vicenda. Una prova terribile, affrontata con amore immenso e grande dignità, che ha commosso l’Italia intera. Daremo tutto il sostegno possibile alla fondazione che vogliono creare, per aiutare altri bambini e perché simili ingiustizie non si ripetano più. Resta la rabbia per quello che è successo, su cui dovrà essere fatta piena luce. Ma questo è il momento del cordoglio, per un dolce e meraviglioso angelo volato via. Per tutto il resto ci sarà tempo”. Così Mara Carfagna, segretario di Noi Moderati.

