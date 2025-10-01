News

Morto Giuseppe Adolfo De Cecco, sospese attività gruppo oggi e domani

by Adnkronos
(Adnkronos) – E' morto Giuseppe Adolfo De Cecco. E' quanto riferisce il gruppo annunciando "con profondo dolore" la scomparsa di Giuseppe Adolfo De Cecco, Amministratore e Presidente della società Molino e Pastificio De Cecco, "da oltre trent’anni, figura centrale nella storia e nella crescita della nostra azienda. Per onorarne la memoria e il contributo straordinario che ha dato all’impresa e al territorio, il Gruppo ha deciso di sospendere tutte le attività a partire da oggi e per l’intera giornata di domani". "Alla famiglia De Cecco vanno le più sentite condoglianze da parte di tutti i dipendenti e collaboratori, uniti nel ricordo di un uomo che ha dedicato la sua vita al lavoro, alla sua comunità e ai valori che contraddistinguono la nostra azienda", si legge nella nota del gruppo. —[email protected] (Web Info)

