Morta Valeria Luzi, scrittrice e sceneggiatrice: aveva 43 anni

(Adnkronos) – Lutto nel mondo dello spettacolo. E morta a 43 anni Valeria Luzi, scrittrice e sceneggiatrice romana trapiantata a Ferrara. A darne notizia in una nota è il sindaco di Ferrara Alan Fabbri che parla di "un dolore profondo che ha colpito la comunità ferrarese. Il lutto per la morte di Valeria Luzi, talento del settore cinematografico e anima creativa di Ferrara La Città del Cinema, coinvolge tutti, per il suo impegno professionale e personale nella nostra città insieme al marito Stefano Muroni. A lui e alla famiglia di Valeria rivolgiamo le nostre più sincere condoglianze". Una mente "creativa e appassionata -la descrive il primo cittadino ferrarese- dalla quale è nata la filiera creativa Ferrara La Città del Cinema, di cui era direttrice generale, ma anche il progetto Gherardi Villaggio del Cinema, per rigenerare attraverso la street art la piccola frazione di Jolanda di Savoia". Scrittrice, sceneggiatrice, produttrice e cofondatrice della casa di produzione Controluce, insieme al marito Stefano Muroni, Valeria Luzi si è spenta nella serata di domenica 18 maggio all’ospedale Sant’Anna di Cona (Ferrara), dopo aver lottato contro una grave malattia. "Se ne va troppo presto una donna straordinaria, imprenditrice, appassionata del suo lavoro, madre innamorata -dichiara l’assessore alla Cultura di Ferrara Marco Gulinelli – L’ho conosciuta e ne conserverò il ricordo vivo: la sua determinazione, la sua intelligenza luminosa, il modo in cui sapeva affrontare tutto senza mai perdere il sorriso. Il pensiero oggi va a chi le ha voluto bene, ma soprattutto a Stefano e alla sua bambina Emilia, che possa crescere sentendo, ogni giorno, l’eredità potente di amore e coraggio che sua madre le ha lasciato, perché quello che ha dato è troppo vero per svanire". —[email protected] (Web Info)