Moratti, segnali di miglioramento: respira da solo, ma quadro resta serio

Massimo Moratti è stato estubato e ha iniziato a respirare autonomamente. L’ex presidente dell’Inter, ricoverato da circa una settimana in terapia intensiva all’Istituto Humanitas di Rozzano per una polmonite, mostra oggi, sabato 20 agosto, alcuni segnali di miglioramento. A quanto si apprende, nella mattinata di oggi è stato rimosso il supporto respiratorio meccanico, decisione presa dai medici dopo aver riscontrato un andamento stabile del quadro clinico, che ha permesso di procedere con cautela. Malgrado i progressi, Moratti continua a essere monitorato con attenzione nel reparto di terapia intensiva. Le sue condizioni restano serie e richiedono la massima cautela.  —[email protected] (Web Info)

