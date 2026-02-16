Moratti: “Bastoni ha commesso simulazione ‘entusiasta’”

(Adnkronos) –

“Bastoni ha commesso una simulazione ‘entusiasta’”. Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, commenta così l’episodio che ha segnato la sfida Inter-Juventus nell’ultima giornata di campionato. La simulazione del difensore nerazzurro Bastoni ha determinato l’espulsione del bianconero Kalulu: Juve in 10 per oltre un tempo e vittoria dell’Inter per 3-2, con 3 punti d’oro nella corsa scudetto.

“Le simulazioni infastidiscono, anche quelle di chi prende un colpo sul petto e finge di averlo ricevuto in faccia. La simulazione di Bastoni è una simulazione ‘entusiasta’, ha fatto un salto incredibile dopo l’allungamento del braccio da parte dell’avversario. Questo ha messo in condizione Bastoni di approfittare della situazione. Diciamo che il ragazzo si è entusiasmato di avere questa possibilità che si è risolta in un’ingiustizia, Kalulu non aveva fatto un fallo grave”, afferma Moratti a Radio anch’io lo sport. Il ct Gattuso dovrebbe escludere Bastoni dalla Nazionale? “Penso che Gattuso possa fare a meno di castigarlo. Per Bastoni è già un castigo l’attacco che, giusto o ingiusto, sta subendo da parte di tutti. Poi non mi sembra valga la pena che ci si metta anche Gattuso, che già non ha una Nazionale fortissima…”. “Il Var ha complicato molto il calcio, pur creando una quasi certezza di giudizio”, osserva l’ex patron nerazzurro chiudendo la discussione sull’episodio avvenuto sabato sera.

Moratti promuove a pieni voti Cristian Chivu, l’allenatore nerazzurro avviato a vincere lo scudetto. “Chivu è una persona molto seria, somiglia a Mourinho più di quanto si possa pensare. E’ giovane, capisce al volo i giocatori e ha a disposizione un bel gruppo. L’Inter è sulla strada buona, non diciamo di più”.

—

sport

[email protected] (Web Info)