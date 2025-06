Montolivo: “Gattuso? Persona che non gode della mia stima”. E sulla Nazionale…

(Adnkronos) – "Gattuso? Diciamo che non è una persona che gode della mia stima, però mi auguro che faccia bene sulla panchina della Nazionale. Non vedere l’Italia per la terza volta consecutiva ai Mondiali sarebbe straziante”. Riccardo Montolivo, ex centrocampista del Milan e della Nazionale, ha parlato così a Sky del possibile arrivo di Rino Gattuso sulla panchina dell'Italia. Una frase, quella di un ex calciatore sempre pacato, che in queste ore sta facendo discutere. Ma per quale motivo? Per capire la situazione serve fare un passo indietro, a quando Gattuso era allenatore rossonero. Dal 2017 al 2019. Un periodo andato a coincidere con le ultime (e difficili) stagioni di Montolivo al Milan. Qualche anno fa, l'ex capitano rossonero aveva parlato così della questione. Senza fare nomi. "Anche a me è capitato di finire fuori rosa, al Milan. Ho trovato un allenatore scorretto che senza neanche comunicarmelo di persona mi ha messo fuori rosa, in malafede. Per il bene della squadra ho preferito incassare". Insomma, un rapporto mai sbocciato tra i due. —[email protected] (Web Info)