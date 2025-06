Montesano compie 80 anni: “Verdone? Peccato non abbia più voluto lavorare con me”

(Adnkronos) – "Preferisco dire che è la quarta volta che ne compio venti". Enrico Montesano compie oggi 80 anni. L'attore romano, nato il 7 giugno del 1945, si racconta in un'intervista al 'Corriere della Sera'. A gennaio sarà in tournée con 'Ottanta tanta voglia di stare con voi', uno spettacolo (prodotto da Clodio Management) fatto di canzoni, monologhi, imitazioni. Nello spettacolo, dice, "ci sono tanti racconti. Per dire, io ho rimandato la prima notte di nozze perché c’era lo sbarco sulla Luna da vedere in tv. La prima notte di nozze l’ho consumata alla seconda". Il più grande insegnamento? "Con l’età ho imparato che è meglio mordersi la lingua". Le cose che non rifarebbe? "Gli errori della maturità sono stati due. Il primo entrare in politica. Ho avuto solo danni. Grazie al cielo ho smesso in tempo per ritornare a fare l'attore. L’altro è stato partecipare a una trasmissione dove vince anche chi balla seduto", dice riferendosi a 'Ballando con le stelle', dove venne squalificato perché nelle prove indossava una maglietta con le insegne della Xª MAS ("Ma ne ho pure una di Che Guevara, una di Mao. Sono bellissime. Conservo anche la canottiera sudata di Filippide e un paio di braghe cartaginesi", dice). Quanto alla politica (è stato nel Psi, poi nel Pd, poi ha appoggiato la campagna di Alemanno a sindaco di Roma e infine con i 5Stelle), dice: "Sì, ho fatto un po' di pasticci. Oggi ho smesso di fare casini, ho preso le distanze dalla politica: vivo il disincanto e una certa delusione". Tra i colleghi cita Proietti ("grandissimo rispetto e stima reciproca" ma anche "una sana competizione"), Carlo Verdone ("peccato che non abbia più voluto lavorare con me") e Villaggio ("era brusco, però mi faceva anche tenerezza", "sosteneva che gli attori tra loro non si chiamano. E aveva ragione"). —[email protected] (Web Info)