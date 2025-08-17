News

Monte Bianco, alpinista precipita e muore sulla Cresta del Brouillard

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Tragedia sul massiccio del Monte Bianco. Nella mattinata di oggi, domenica 17 agosto, il Soccorso Alpino Valdostano è intervenuto sulla Cresta del Brouillard, a quota 4030 metri, per il recupero di un alpinista precipitato e morto. La salma è stata portata a Courmayeur. Il riconoscimento e la ricostruzione della dinamica dell'incidente sono di competenza del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Entrèves-Courmayeur. I due compagni, illesi, sono stati portati a Courmayeur.  Ieri – sempre il Soccorso Alpino Valdostano – è intervenuto sul Dente del Gigante dove un alpinista è rimasto sospeso nel vuoto, su corda. Dopo diversi tentativi di avvicinamento in elicottero, i soccorritori hanno scalato il Dente del Gigante e raggiunto l'alpinista bloccato, portandolo poi al rifugio Torino per il recupero in elicottero.  —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Ucraina, media: “Trump vuole trilaterale con Putin e...

Milan-Bari: orario, probabili formazioni e dove vederla in...

Ucraina, Meloni vede ‘spiragli’ pace ma avverte: “Solo...

Gaza, media: 7 morti in bombardamento israeliano su...

Paolini-Kudermetova: orario oggi, precedenti e dove vederla in...

Cincinnati, Alcaraz in finale contro Sinner

Ucraina, l”offerta’ di Putin: stop guerra se Russia...

Francesco Cossiga, il 17 agosto del 2010 l’addio...

MotoGp, oggi si corre in Austria: orario e...

Sinner, finale a Cincinnati: quanto ha guadagnato e...