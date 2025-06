Montagna, ritrovato senza vita il 33enne disperso da lunedì scorso

(Adnkronos) – Dopo sei giorni di ricerche è stato ritrovato oggi in fondo a un canalone il corpo senza vita di Stefano Pegoraro, il 33enne di Arzignano (Vicenza) di cui non si avevano più notizie da lunedì scorso. La sua auto era stata ritrovata martedì parcheggiata nei pressi del Rifugio Campogrosso e da allora ogni giorno tra i trenta e i quaranta uomini hanno setacciato l’area attorno a Recoaro Terme e il fiume Agno, anche con gli elicotteri. Il ritrovamento del corpo questa mattina, dopo che alcuni passanti hanno trovato alcuni suoi effetti personali sotto una parete sul versante vicentino della catena del Sengio Alto. Sul posto si sono portate le squadre del Soccorso alpino di Recoaro e Valdagno, unitamente alle altre stazioni della Delegazione Prealpi Venete e ai Vigili del fuoco con i droni che poi hanno individuato il corpo in fondo a un canale. —[email protected] (Web Info)