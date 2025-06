Mondiale per Club, al via il nuovo torneo Fifa: dal montepremi alle date, ecco la guida

(Adnkronos) – Manca sempre meno alla partenza del nuovo Mondiale per Club targato Fifa. La prima edizione del torneo si giocherà negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio 2025 e le trentadue squadre partecipanti sono state suddivise in otto gironi da quattro. Ogni squadra nel proprio gruppo sfiderà le altre in partite di sola andata. Nella fase a gironi, quindi, Juventus e Inter giocheranno tre partite a testa.

Le prime due di ogni raggruppamento approderanno agli ottavi di finale, mentre le terze e le quarte verranno eliminate senza possibilità di ripescaggio. In caso di arrivo a pari punti, il criterio principale sarà quello della differenza reti. Tutte le fasi a eliminazione diretta verranno giocate in gara secca. Il nuovo torneo Fifa avrà cadenza quadriennale, proprio come i Mondiali che giocano le nazionali. Per le società in gara, oltre a essere una grande vetrina, il torneo porterà ingenti incassi. Il bottino in palio – 1 miliardo di dollari, cioè 930 milioni di euro – è diviso tra un montepremi garantito e un secondo legato alle performance. La sola partecipazione vale già tra gli 11,9 e i 36 milioni per i club europei. Tra i dodici stadi prescelti per la competizione, si va dai 75.000 posti del Mercedes-Benz Stadium di Atlanta al MetLife Stadium di New York (dove 82.500 tifosi assisteranno alla finale di questa edizione). Nell'elenco è presente anche il Rose Bowl di Pasadena, maestoso impianto da quasi 90.000 posti, dove si giocò la finale Italia-Brasile 1994. Ci saranno 12 formazioni europee, 6 sudamericane, 4 asiatiche, 4 africane, 5 Centro e Nord Americane e una dall'Oceania. Ad aprire le danze nella notte italiana tra sabato 14 e domenica 15 giugno alle ore 2 sarà il match che vedrà sfidarsi gli egiziani dell'Al-Ahly e gli statunitensi dell'Inter Miami, squadra di Leo Messi e Luis Suarez. A rappresentare l'Italia ci saranno l'Inter (con il nuovo allenatore Cristian Chivu) e la Juve, che ha già confermato la permanenza in panchina di Igor Tudor. Nel gruppo E, insieme all'Inter gli argentini del River Plate, campioni della Copa Libertadores 2024 che possono contare su due grandi stelle come Sebastian Driussi, attaccante classe 1996, e Franco Mastantuono, centrocampista mancino di 17 anni, considerato uno dei talenti più promettenti del calcio argentino. Nel girone anche i messicani del Monterrey, in cui gioca l'ex difensore del Real Madrid e campione del mondo con la Spagna, Sergio Ramos, e i vincitori dell’Afc Champions League 2022, l’Urawa Red Diamonds, club giapponese che punta a sorprendere grazie all'aiuto del leader Genki Haraguchi, ex Hertha Berlino, Fortuna Dusseldorf e Hannover 96.

La Juventus è invece nel gruppo G insieme al Manchester City, squadra vincitrice della Champions League 2023, gli africani del Wydad Casablanca, vincitori della Caf Champions League 2022, e l’Al Ain, formazione emiratina, campione dell’Afc Champions League 2023/2024.

L'Inter scenderà in campo per la prima volta nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 giugno alle 3 ora italiana, contro i messicani del Monterrey. La Juventus invece farà il suo esordio un giorno dopo, nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 alle 3 ora italiana contro l'Al Ain.