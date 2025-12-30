News

Modena, prete accoltellato in strada: è ferito

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Un sacerdote e è stato accoltellato e ferito questa mattina a Modena per strada. Sulla vicenda indagano i carabinieri. L’aggressore al momento è ancora da identificare. La vittima è stata portata in ospedale.  

 

“Rivolgo a don Rodrigo la massima solidarietà e mi auguro si rimetta presto in forze” dichiara il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti. “È un sollievo sapere che non si troverebbe in pericolo di vita. Auspico che su questo gravissimo fatto, accaduto in pieno giorno in una zona che non è certo isolata, venga fatta piena luce. Infine rivolgo un pensiero di vicinanza ai parrocchiani di San Giovanni Evangelista, don Rodrigo è un sacerdote conosciuto e un riferimento per i modenesi di origine sud americana”.  

 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Roma, sosta sulle strisce blu costa di più...

Droni ucraini contro casa di Putin? Niente prove...

Arezzo, bambino di 10 anni cade dal secondo...

Capodanno, occhio al cenone: dalle verdure alla passeggiata,...

Travolse e uccise una famiglia nel 2023, Angelika...

La volta buona, Enrico Brignano o Can Yaman?...

Allarme leishmaniosi in Europa, cos’è la malattia e...

Uomo in rianimazione con esofago lacerato, esperto: “Non...

Anthony Hopkins, 50 anni di sobrietà. Il messaggio...

Madre e figlia morte a Campobasso, cade ipotesi...