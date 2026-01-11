News

Minneapolis, Dipartimento di sicurezza nazionale pubblica nuovo video: le immagini prima dell’uccisione di Good

by Adnkronos
(Adnkronos) – Il Dipartimento della Sicurezza Nazionale (Dhs) statunitense ha pubblicato su X un nuovo video con immagini relative ai tre minuti e 30 secondi precedenti l’uccisione della 37enne Renee Good a Minneapolis, nel Minnesota.  

 

 

Nel riferirne, la Cnn sottolinea che il video è stato girato a un’altezza superiore a quella del livello della strada e a una distanza tale dal veicolo di Good da non registrare alcuna conversazione. Nel post in cui viene pubblicato il video il Dhs afferma che Good stava “ostacolando” un’operazione delle forze dell’ordine”.  

 

