News

Minneapolis, chi era l’autore della sparatoria: il profilo di Robin Westman

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Si chiama Robin Westman, 23 anni, l'autore della sparatoria fuori da una chiesa e una scuola cattolica a Minneapolis che ha provocato la morte di 2 bambini e il ferimento di una dozzina di persone. L'uomo, identificato dai notiziari locali, è cresciuto a Richfield, in Minnesota, e sua madre lavorava alla Annunciation School, dove l'uomo ha aperto il fuoco. Westman, che si è tolto la vita subito dopo la sparatoria, aveva presentato domanda nella contea di Dakota per cambiare il suo nome di nascita da Robert a Robin, secondo i documenti del tribunale ottenuti dal notiziario del Minnesota. Tale richiesta era stata accolta nel gennaio 2020, riporta il Guardian. —internazionale/[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Djokovic perde un set ma vola al terzo...

Agrigento, orrore a Naro: sgozza randagio e tenta...

Ballando con le stelle, Massimiliano Rosolino al fianco...

Gaza, la Cgil chiama alla piazza: “Il 6...

Us Open, tra i campi scocca… l’amore: lo...

Stupro Tor Tre Teste, al Quarticciolo droga venduta...

Massimo Moratti ricoverato in terapia intensiva per polmonite

Roma, 26enne fermato per stupro in parco Tor...

Sindaco Siracusa: “Whoopi Goldberg pronta a trasferirsi qui?...

Lazio, ecco il nuovo canale WhatsApp: l’annuncio del...