Minacce social a figlia Meloni, sospeso prof autore del post

(Adnkronos) – Il professore Stefano Addeo, 65enne, docente di tedesco presso il Liceo 'Medi' di Cicciano, a Napoli, è stato sospeso, a seguito del post pubblicato sui social nel quale augurava la morte alla figlia della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "In data odierna, nel rispetto della procedura prevista dalla vigente normativa, l'Ufficio scolastico regionale per la Campania – si legge in una nota dell'Usr Campania – ha avviato il procedimento disciplinare a carico del docente del Liceo 'Medi' di Cicciano (Na), a seguito di quanto da lui pubblicato sul suo profilo Facebook". "Al fine di garantire e tutelare la serenità della comunità scolastica, il Direttore generale ha poi disposto la sospensione cautelare facoltativa, fino alla definizione del procedimento disciplinare", conclude la nota. Ieri il professore ha ammesso di avere tentato il suicidio. "Ho assunto diversi barbiturici, diversi farmaci, è una situazione che non riesco a sostenere, mi sono rifiutato di sottopormi alla lavanda gastrica e ora la polizia vuole parlarmi", aveva detto all'Adnkronos. Nel pomeriggio i carabinieri della stazione di Marigliano sono intervenuti a casa dell'insegnante. Secondo quanto si apprende, l'uomo avrebbe avvisato la dirigente scolastica dell'istituto in cui insegna e ingerito un cocktail di medicinali e alcol. La preside ha allertato i carabinieri che sono subito intervenuti, salvando l'insegnante, che è stato ricoverato in codice rosso presso l'ospedale di Nola.