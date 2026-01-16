News

Milano, uomo trovato morto in casa con un taglio alla gola

by Adnkronos
(Adnkronos) – Un uomo di 70 anni è stato trovato morto nella notte tra giovedì e venerdì all’interno di un appartamento in via Peonie a Rozzano. Il corpo presentava un profondo taglio alla gola e, secondo una prima ricostruzione, il decesso sarebbe avvenuto verosimilmente al termine di una lite.  

L’intervento dei Carabinieri è scattato a seguito della segnalazione di un uomo che voleva suicidarsi. Giunti sul posto, i militari hanno rinvenuto il cadavere dell’anziano e hanno messo in sicurezza un 21enne di origine marocchina che stava tentando di lanciarsi dal balcone dell’abitazione. Il giovane è stato successivamente trasferito all’Ospedale San Paolo per accertamenti.  

La posizione del 21enne è attualmente al vaglio degli investigatori. Dalle prime informazioni emerge che vittima e presunto aggressore si conoscessero: il giovane, con precedenti per reati legati agli stupefacenti, avrebbe trovato saltuariamente ospitalità nell’appartamento dell’uomo. Al momento il 21enne non è in stato di arresto e la sua posizione resta al vaglio dell’autorità giudiziaria e dei Carabinieri intervenuti, impegnati nella ricostruzione della dinamica dell’evento. 

