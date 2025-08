Milano, Sorte: “Calabresi? Buona fortuna, ma candidato debole. A città serve manager”

(Adnkronos) – Non accenna a fermarsi la tempesta scatenata dall'inchiesta urbanistica che ha travolto Milano. In ambienti parlamentari spunta un nome eccellente come candidato del centrosinistra per il dopo Sala, quello dell'ex direttore di Repubblica e La Stampa, Mario Calabresi. "È un nome un po' debole. Gli auguro buona fortuna, ma sarebbe un nome battibile" dice all'Adnkronos Alessandro Sorte, deputato azzurro e coordinatore regionale di Forza Italia per la Lombardia. Milano "è una grande azienda e bisogna avere un curriculum manageriale per poterla gestire. È legittimo che il centrosinistra costruisca uno schema per la città, ma il loro ciclo è finito. Per vincere serve un civico di alto livello che allarghi anche a partiti non del centrodestra. Ci stiamo pensando, tra qualche mese potremo definire il candidato". Nel frattempo, il vicepremier e ministro alle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, ha ribadito che il primo cittadino meneghino non dovrebbe dimettersi in quanto indagato, ma "perché è incapace". Ieri il gip di Milano Mattia Fiorentini ha disposto l'arresto per sei degli indagati. Richiesto il carcere per Andrea Bezziccheri, imprenditore e patron della Bluestone, domiciliari per gli altri cinque, tra cui l'ex assessore all'Urbanistica Giancarlo Tancredi e il fondatore di Coima, Manfredi Catella. "Io e Forza Italia teniamo una posizione garantista anche su questo – ribadisce il deputato -. Sono arresti per i quali dovrà iniziare un processo di primo grado, poi secondo e terzo". Sorte è fermo sulla sua posizione: "Non utilizzeremo le inchieste per chiedere le dimissioni né degli arrestati né del sindaco". Il centrosinistra, dice, "è in tilt" a tutti i livelli. "Si sono resi conto che tutte le contraddizioni, anche nazionali, che si sono innescate rischiano di travolgerli". In primis l'alleanza con il Movimento 5 Stelle: "A Palazzo Marino non c’è, ma sappiamo che la prossima volta ci sarà". Il Partito Democratico "ha come potenziali alleati persone che stanno saltando sui tetti chiedendo le dimissioni di Sala stesso", nonostante la segretaria Elly Schlein abbia confermato il pieno supporto a Giuseppe Sala. Una situazione che "sta demolendo la coalizione. Alleanza Verdi Sinistra e i Verdi, tramite il consigliere comunale Carlo Monguzzi, parla di una situazione peggiore di Tangentopoli. Dicono che l'amministrazione deve cambiare e ne decretano fallimento. C’è una sinistra radicale che non ha visione di sviluppo della città e vorrebbe la decrescita di Milano che si scontra con un mondo moderato-progressista-liberale che ha votato questa maggioranza in imbarazzo e quasi ghettizzato". "Stanno implodendo" sentenzia il coordinatore azzurro. Questa mattina a Palazzo Marino nuovo incontro tra il sindaco e il comitato Famiglie Sospese: si va verso un tavolo che coinvolgerà il comitato Famiglie Sospese e le istituzioni, per trovare una soluzione che sblocchi i cantieri. Il decreto 'Salva Milano' "noi alla Camera lo abbiamo votato – sottolinea Sorte -. Chi l'ha fatto crollare è stato il Pd, che l'ha votato alla Camera per poi frenare al Senato". "È inutile girarci intorno: che si chiami 'Salva Milano' o condono ci sono migliaia di cittadini senza una casa – rimarca l'azzurro -. Miliardi di investimenti e posti di lavoro che stanno sfumando, crescita ferma per colpa di questo stallo". Il tema "non è solo di Milano, ma del Paese". In conclusione: "Noi di Forza Italia siamo pronti a votare il decreto, se si è fermato è perché alla camera centrosinistra si è spaccato e Alleanza Verdi e Sinistra con il Movimento 5 Stelle hanno sparato contro un Pd che non riesce a tenere la schiena dritta". —[email protected] (Web Info)