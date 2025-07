Milano, incendio in campo rom di via Bonfadini: rischio disagi a Linate

(Adnkronos) – I Vigili del fuoco di Milano sono intervenuti all'interno del campo rom di via Bonfadini per un incendio le cui cause sono al momento ignote. Le fiamme hanno provocato una altissima colonna di fumo nero visibile in più punti di Milano. Sullo scenario di soccorso tre squadre di operatori di vigili del fuoco che stanno tentando di arginare le lingue di fuoco. Le fiamme e soprattutto il denso fumo nero prodotto dalla combustione potrebbero creare disagi alla circolazione aerea del vicino aeroporto di Linate e a quella dell'alta velocità. Per questo la situazione è sotto un costante monitoraggio da parte del personale dei Vigili del fuoco. Non si registrano al momento persone coinvolte o feriti. —[email protected] (Web Info)