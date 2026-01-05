News

Milano, difende l’amico dalla rapina: ragazzo di 15 anni accoltellato

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni difende un amico da una rapina e viene accoltellato. È successo nel pomeriggio di oggi, 5 gennaio, intorno alle 17 nel parchetto vicino al Bicocca Village di Milano. 

I due amici, coetanei, sono stati avvicinati da un uomo, descritto come nordafricano, che ha estratto un coltello e minacciato uno dei due, chiedendogli di consegnargli il giubbotto. A quel punto è intervenuto in sua difesa l’amico, che è stato colpito con alcune coltellate al torace. La vittima è stata portata in codice rosso all’ospedale di Niguarda. È grave ma non in pericolo di vita. 

I carabinieri della compagnia Porta Monforte stanno raccogliendo le testimonianze e acquisendo le immagini delle telecamere di sicurezza della zona per rintracciare l’aggressore, fuggito dopo l’accoltellamento. 

