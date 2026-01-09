News

Milano, decine di trattori invadono piazza Duca d’Aosta

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Decine di trattori stanno invadendo piazza Duca d’Aosta, a Milano, per dire ‘no’ al trattato Mercosur. Gli agricoltori si sono dati appuntamento nel piazzale che ospita la sede del Consiglio regionale della Lombardia, di fronte alla Stazione Centrale, suonando i clacson e sventolando bandiere tricolori. 

Ad organizzare la manifestazione il movimento Riscatto agricolo Lombardia e l’intero Coapi, Coordinamento agricoltori e pescatori italiani. L’evento, spiegano, ha l’obiettivo di denunciare la crisi che colpisce l’intera filiera alimentare e la società italiana. Sul posto sono intervenuti anche l’europarlamentare Silvia Sardone, vicesegretaria della Lega e il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, ex ministro dell’agricoltura. 

 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Meloni, niente Quirinale: “Sogno di lavorare con Fiorello”

Meloni e la domanda-fiume in conferenza: “Rischiamo di...

Oreshnik, Russia attacca Ucraina con super missile che...

Bbc sotto accusa per doppio standard: Gaza in...

Famiglia reale, tensioni a Natale: Kate al centro...

Campello-Morata, la figlia Bella compie gli anni: il...

Milano Cortina 2026, Olimpiadi sulle monete: emessi pezzi...

Lotito: “Siamo alle battute finali su documenti per...

Tumori al seno, scoperte mutazioni più ‘cattive’ dei...

Effetto Zalone sul Cammino di Santiago, boom di...