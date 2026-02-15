News

Milano Cortina, Moioli-Sommariva argento in gara mista a coppie snowboard cross. Record di medaglie per l’Italia

Michela Moioli e Lorenzo Sommariva da sogno nella finale di snowboard cross nella gara mista a coppie, oggi domenica 15 febbraio. Gli azzurri agguantano una straordinaria medaglia d’argento alle Olimpiadi di Milano Cortina, con una rimonta fenomenale di Moioli (già bronzo nel singolare), che finisce dietro alla Gran Bretagna ma davanti alla Francia. L’oro va alla coppia Nightingale-Bankes, bronzo alla Francia con Bozzolo-Casta. Si tratta della ventunesima medaglia italiana a Milano Cortina 2026: è storia, superato il precedente record di 20 a Lillehammer 1994. 

Prima, nei quarti, l’Italia aveva eliminato la Repubblica Ceca e gli Stati Uniti, al termine di una rimonta clamorosa di Moioli dopo il terzo posto di Sommariva. In semifinale, fuori invece Germania 1 e Francia 1 dopo un’altra rimonta incredibile della fuoriclasse azzurra  

