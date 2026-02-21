News

Milano Cortina, marito e moglie oro nel freestyle: chi sono Xindi Wang e Mengtao Xu

(Adnkronos) – A Milano Cortina si vedono anche coppie d’oro. Marito e moglie sul gradino più alto del podio alle Olimpiadi nello sci freestyle, specialità aerials. È successo ai cinesi Xindi Wang e Mengtao Xu, dominatori delle rispettive gare maschili e femminili tra gli applausi del pubblico in festa a Livigno. Dove hanno scritto un pezzo di storia del loro sport, rendendo indelebile una delle storie più belle delle Olimpiadi italiane. 

Xu Mengtao è una leggenda del freestyle. Ha iniziato la sua storia olimpica a Vancouver, nel 2010, con un sesto posto. Poi l’argento a Sochi 2014 e un doppio oro tra Pechino 2022 e Milano Cortina 2026. Classe 2990, in carriera ha conquistato anche sette medaglie mondiali e 8 sfere di cristallo (35 vittorie in Coppa del Mondo).  

Classe 1995, Xindi Wang ha invece alle spalle una carriera meno importante della moglie. L’oro a Milano Cortina è il momento più alto della sua carriera, dopo l’argento ai Mondiali del 2019 insieme a Xu Mengtao.  

