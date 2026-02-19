Milano Cortina, l’oro Usa contro il Canada e le prove di pax Olimpica

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti conquistano l’oro nell’hockey femminile al termine di una finale al cardiopalma contro il Canada. Le canadesi avanti fino a due minuti dalla sirena, poi la rimonta americana e il colpo decisivo ai supplementari: sotto porta le stelle e strisce non sbagliano più nulla. Il gol che vale il titolo arriva al 4’07 dell’overtime, firmato da Megan Keller. Per gli Usa è il terzo oro olimpico della storia, dopo le Olimpiadi Invernali di Nagano 1998 e Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018.

Sugli spalti fischi e boati: ma tensione poca. Spunta perfino una bandiera dell’Unione europea. “Sfuggita al sequestro?”, scherzano gli addetti ai lavori. Dai seggiolini parte, tradizionale,“Iu-es-sei, iu-es-sei”, spesso sommerso dal più potente (almeno oggi) “kænədə, kænədə”. Poi, a fine primo tempo: si spengono le luci, tutti con i led accesi e sulle note di Imagine si canta insieme “Imagine all the people” e tutti insieme, canadesi e statunitensi fianco a fianco, a urlare “living life in peace”: prove di tregua olimpica.

Quasi a rafforzarla, sugli spalti, spunta anche lei Federica Brignone: raggiante. L’azzurra è alla Arena Santa Giulia per godersi la finale: sul maxi schermo sorridente, sorriso, applausi bipartisan: tutti insieme appassionatamente, statunitensi e canadesi. Ma con una birra e un sandwich in mano, qualche eco della geopolitica suona, poco ma suona: “È hockey, ma che bello sarebbe vincere contro gli Usa”, scherza una tifosa canadese, Sophia, all’AdnKronos: bionda, sorridente, avvolta da una bandiera canadese.

In campo la sfida è fisica, qualche accenno di mischia, ma lontana anni luce dalle tensioni viste nel Four Nations Face-Off tra Usa e Canada, degenerato in rissa. Anche fuori dal ghiaccio il clima non è sempre stato disteso: nei giorni scorsi l’affondo di Donald Trump sui vicini nordamericani, tra dazi e provocazioni simboliche. Ma per una sera, tra Brignone sugli spalti e le note di John Lennon che risuonano nell’arena, l’hockey diventa qualcos’altro: “living life in peace”, appunto. (di Andrea Persili)

—

milano-cortina-2026

[email protected] (Web Info)