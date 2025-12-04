News

Milano-Cortina, la fiamma olimpica è arrivata in Italia ed è stata consegnata a Mattarella

La fiamma olimpica di Milano-Cortina è arrivata in Italia ed è stata consegnata alla Vetrata affacciata sul cortile d’onore del Quirinale al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dal presidente della Fondazione Milano-Cortina, Giovanni Malagò, e dalla tedofora Jasmine Paolini. Presenti il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, i sindaci di Milano e Cortina, Giuseppe Sala e Gianpietro Ghedina, e l’amministratore delegato della Fondazione dei Giochi, Andrea Varnier. Domani mattina, in una cerimonia in programma alle 11, verrà acceso il braciere, dal quale verrà poi accesa la fiaccola che inizierà il suo viaggio in Italia fino all’inaugurazione dei Giochi. 

“È incredibile, mi sento onorata, è un’emozione grandissima e mi sto godendo questa giornata”, ha detto Jasmine Paolini dopo essere atterrata con la fiamma olimpica di Milano-Cortina, all’aeroporto di Fiumicino. “Che messaggio porta la fiamma? Impegno, passione e pace, spero porti tutto ciò in Italia”, aggiunge la campionessa olimpica di doppio a Parigi 2024. 

 

