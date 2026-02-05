Milano Cortina, in palio le medaglie più preziose di sempre: quanto valgono

(Adnkronos) – A Milano Cortina 2026 sono in palio le medaglie più preziose della storia dei Giochi. L’impennata dei prezzi dei metalli preziosi porta infatti le oltre 700 medaglie che saranno assegnati agli atleti che riusciranno ad arrivare sul podio nelle varie discipline protagoniste delle Olimpiadi invernali ad essere le più costose di sempre.

La Cnn svela che, rispetto alle Olimpiadi di Parigi 2024, i prezzi spot dell’oro e dell’argento sono saliti alle stelle, rispettivamente del 107% e del 200%, secondo i dati FactSet. Basandosi quinti soltanto sui prezzi dei metalli, le medaglie d’oro valgono ora circa 2.300 dollari, più del doppio del loro valore alle Olimpiadi di Parigi. Le medaglie d’argento dei secondi classificati invece quasi 1.400 dollari, ovvero il triplo del loro valore di due anni fa.

Le medaglie sono realizzate dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (Ipzs), una società interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Fondata nel 1928, è leader in Europa per le soluzioni della stampa di sicurezza, per l’identità digitale e per il conio delle monete. Le medaglie olimpiche e paralimpiche uniscono, non a caso, eleganza, impatto visivo e sostenibilità. Sono realizzate da Ipzs con un rivestimento protettivo ecocompatibile, atossico e riciclabile (l’energia utilizzata proviene al 100% da fonti rinnovabili).

Eppure non è tutto oro ciò che luccica. Nella medaglia che spetterà ai primi classificati infatti, solo sei grammi su un totale di 506 grammi sono di oro puro. Il resto è d’argento. Le medaglie di bronzo sono di rame e, con un peso di 420 grammi, valgono solo circa 5,60 dollari l’una, secondo i dati pubblicati dagli organizzatori dell’evento.

Secondo la casa d’aste londinese Baldwin’s, le medaglie d’oro olimpiche non venivano realizzate in oro puro dai Giochi Olimpici del 1912 a Stoccolma, in Svezia. Il valore di quelle medaglie, che pesavano appena 26 grammi, sarebbe stato inferiore a 20 dollari in base al prezzo dell’oro dell’epoca. Al netto dell’inflazione dei prezzi al consumo negli Stati Uniti, la cifra si avvicina ai 530 dollari in termini odierni.

Tuttavia, in quanto oggetti da collezione, le medaglie olimpiche possono essere vendute a un prezzo molto più alto del loro valore monetario, ha affermato Dominic Chorney, responsabile delle monete antiche presso Baldwin’s.

Per le medaglie dei Giochi 2026 è stato ideato un design essenziale, che mette al centro emozioni e lavoro di squadra, e simboleggia l’unione non solo di due città, Milano e Cortina, ma anche l’anima della vittoria e gli sforzi per conquistarla. Due metà unite dai valori olimpici e paralimpici. Due dimensioni che rappresentano il coronamento del percorso dell’atleta e di tutte le persone che l’hanno sostenuto per raggiungerlo. Un concetto che diventa una potente metafora per raccontare l’unione di mondi diversi che si riconoscono simili nello spirito delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi: un mondo dove la competizione non divide, ma unisce.﻿

Raffaella Paniè, Brand, Identity and Look of the Games Director di Milano Cortina 2026, ha delineato le caratteristiche delle medaglie di Milano Cortina 2026, che incarnano “la determinazione e la passione dei grandi atleti di tutto il mondo, ma anche lo spirito olimpico e paralimpico. Abbiamo concepito una medaglia che rappresenti purezza e il ritorno all’essenza. Con le nostre medaglie celebriamo la forza delle differenze. Due metà uniche che si uniscono attraverso il simbolo olimpico e paralimpico per creare un messaggio forte e unitario. Un concetto che vive anche nelle sue superfici, dove le due texture si incontrano e inizia una storia scritta dagli atleti, ma anche da tutte le persone che li hanno sostenuti. Allenatori, compagni di squadra, famiglia e tifosi”.

