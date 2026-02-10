News

Milano Cortina, cerimonia di chiusura: in pole Lollobrigida e Bizzotto per telecronaca

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Sono due i nomi in pole position per la telecronaca Rai della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali, in programma il 22 febbraio all’Arena di Verona e in onda su Rai2: quello del vicedirettore vicario di Rai Sport, Marco Lollobrigida, e quello del telecronista Stefano Bizzotto. Lo apprende l’Adnkronos da ambienti televisivi, dopo che ieri, un incontro tra l’ad Rai Giampaolo Rossi e il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, ha sancito che non sarà quest’ultimo a guidare il racconto del gran finale dei giochi invernali. A favore di Lollobrigida e Bizzotto giocherebbe anche il fatto che sono già entrambi sul campo in questi giorni per Milano-Cortina. Mentre come outsider circola anche il nome di Marco Mazzocchi, giornalista e conduttore di lungo corso di diversi programmi sportivi, da ‘Notti europee’ a ‘Processo al 90°’. 

milano-cortina-2026

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Quanto costa vedere le Olimpiadi? Da Bormio a...

Coppa Italia, oggi Napoli-Como – Diretta

Germania boccia proposta Macron su eurobond

Difesa confini, famiglia naturale e vita: ecco lo...

Giorno del Ricordo, il palazzo della Regione Lazio...

Usa, rapimento della madre di una conduttrice Nbc:...

Padre e figlia litigano per Trump, parte un...

Milano Cortina, vince il bronzo nel biathlon e...

Mosaner-Constantini, la coppia del curling si divide? “A...

Atp Finals verso Mediaset, manca solo la firma