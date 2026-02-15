News

Milano Cortina, caduta spaventosa per Lajunen nel big air. Come sta l’atleta finlandese -Video

by Adnkronos
(Adnkronos) – Grande paura alle Olimpiadi di Milano Cortina. Durante le qualificazioni del big air maschile di sci freestyle oggi, domenica 15 febbraio, il Livigno Snow Park ha vissuto attimi di paura e silenzio. Nel corso della prima manche, l’atleta finlandese Elias Lajunen, 18 anni, è caduto in maniera violenta battendo la schiena e la testa sulla pista durante l’esecuzione di un trick. Il ragazzo è stato immediatamente soccorso e portato via in toboga. 

 

Come apprende l’Adnkronos da fonti della nazionale finlandese, il 18enne è cosciente e muove braccia e gambe. Nelle prossime ore sarà rivalutato, ma le sue Olimpiadi finiscono qui.  

