News

Milano Cortina, Auro Bulbarelli condurrà la telecronaca della cerimonia finale

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Novità sulla cerimonia finale delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. A quanto apprende l’Adnkronos la telecronaca sarà condotta dal giornalista sportivo Auro Bulbarelli, che sarà affiancato nella sua conduzione dal soprano Cecilia Gasdia, Sovrintendente dell’Arena di Verona. 

La cerimonia di chiusura si terrà infatti nell’Arena di Verona, l’iconico anfiteatro incarna la ricchezza culturale italiana, offrendo uno scenario senza pari per concludere un evento di portata mondiale. L’appuntamento è il 22 febbraio per uno spettacolo che fonderà musica, arte e puro spirito sportivo, celebrando l’unità e la fratellanza tra atlete, atleti e nazioni. Sarà l’occasione per rendere omaggio a tutti i partecipanti, prima del tradizionale passaggio di consegne. 

milano-cortina-2026

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Ascolti tv, ‘Affari tuoi’ conquista la prima serata...

Pistoia, tecnico muore travolto da un letto che...

Il paradosso della ‘rule 40’ alle Olimpiadi: tutela...

Sinner, il tabellone a Doha: esordio con Machac,...

Sinner, primo allenamento a Doha: servizio e… autografi

Malan: “Gratteri senta parole Barbera e si scusi...

Rabiot, polemica dopo espulsione: posta rigore sbagliato da...

Meloni sui rapporti Ue-Usa: “Serve unità, non divisione”

Morto Claudio Sterpin, l’amico di Liliana Resinovich: fu...

Roma, 18enne investito e ucciso a Capodanno: indagato...