Milano Cortina 2026, vince e… si strappa la maglia: esultanza ‘alla Balotelli’ dopo l’oro

Vince l’oro e… si toglie la maglia. Non è un campo da calcio, ma Milano Cortina 2026, dove Benjamin Karl ha sfornato l’esultanza delle Olimpiadi. L’atleta austriaco ha conquistato il primo posto nello slalom parallelo gigante di snowboard e per celebrare la sua quarta medaglia olimpica, arrivata all’età di 40 anni, ha scelto di spogliarsi e contrarre i muscoli, in un’esultanza a metà tra Hulk e Balotelli. 

Dopo un urlo liberatorio, Karl si è tuffato nella neve, sfidando quindi il freddo di Livigno. Niente da fare invece per l’azzurro Maurizio Bormolini, che nei Giochi ‘di casa’ è stato eliminato proprio dall’austriaco agli ottavi di finale per soli tre centesimi. 

 

