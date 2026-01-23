News

Milano Cortina 2026, la nazionale israeliana di bob si qualifica: “I sogni diventano realtà”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – La squadra di bob israeliana per la prima volta nella sua storia si è qualificata alle Olimpiadi e gareggerà nelle competizioni a due e a quattro maschili ai Giochi di Milano Cortina 2026. Uno “storico traguardo”, festeggia sui social il Comitato olimpico israeliano, precisando che con la squadra di bob sale a 9 il numero di atleti attesi in Italia, in 5 diverse discipline. 

 

“I sogni diventano realtà. Per Israele ‘impossibile’ è solo qualcosa che facciamo ogni giorno”, esulta sui social la squadra di bob. La qualificazione alle Olimpiadi è “una missione” – ricordano – nata 12 anni fa. A guidarla il capitano Adam Edelman, che ha già partecipato alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang 2018 gareggiando nello skeleton. Anche gli altri compagni di squadra sono atleti provenienti da altre discipline. 

milano-cortina-2026/protagonisti

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Materie prime seconde, la crisi parte dalla plastica

Ursula Andress, da Bond girl a vittima di...

Terre rare e materiali critici: per De Santoli...

Sanremo 2026, rumors su Tiziano Ferro superospite al...

Milo Infante, gelo in studio per la ‘battuta’...

“L’economia circolare non è solo riciclo, è una...

Vannacci contro Francesca Pascale: “Analista politica o ventriloqua?”....

Merano, morto esperto alpinista 29enne: è scivolato su...

Radioterapia adattativa con Ia, a Campobasso sperimentazione europea

Jovanotti fan di Harry Styles, 8 ore di...