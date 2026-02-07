News

Milano Cortina 2026, J.D. Vance portafortuna: arriva e il team Usa segna due punti

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Omrai è l’amuleto ufficiale. J.D. Vance, vicepresidente Usa, si conferma il portafortuna delle atlete americane. Da quando si è seduto in tribuna vip, felpa blu con scritto Usa, le giocatrici di hockey made in Usa hanno segnato due reti e sono in vantaggio 3 a 0 sulla Finlandia.  

Nella partita, sempre di hockey femminile contro la Repubblica Ceca del 5 febbraio scorso, si era seduto in tribuna e le statunitensi erano andate in vantaggio, andando poi a valanga. 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Potenza, 36enne partorisce all’ospedale di Lagonegro e poi...

Tinto Brass: “Bloccati a Isola Farnese dalla frana,...

Francesca Lollobrigida, chi è il primo oro azzurro...

Milano Cortina, primo oro per l’Italia con Francesca...

Travolti da valanga durante fuoripista in Valtellina: due...

Ian Matteoli, chi è l’azzurro che fa sognare...

Africa, Meloni in Etiopia il 13-14 febbraio: ‘tagliando’...

Epstein files, su un volo del finanziere pedofilo...

Lucca, donna trovata morta in un ruscello a...

Juve, Yildiz rinnova il contratto: firma fino al...