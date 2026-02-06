News

Milano Cortina 2026, italiani in gara oggi: programma, orario e dove vederli in tv (in chiaro)

by Adnkronos
by Adnkronos

(Adnkronos) – Si continua a gareggiare a Milano Cortina 2026, oggi, venerdì 6 febbraio – in diretta tv e streaming – in una giornata che si concluderà con la cerimonia d’apertura che segnerà l’inizio ufficiale dei Giochi invernali di scena in Italia. 

Dopo l’esordio (vincente) delle azzurre dell’hockey su ghiaccio femminile e della coppia Mosaner-Costantini nel curling, tocca al pattinaggio di figura (danza sul ghiaccio, artistico e singolo femminile), oltre al ritorno proprio di Mosaner-Costantini nella fase round robin. Ecco il programma completo. 

 

9.55 Charlene Guignard, Marco Fabbri – Pattinaggio di figura, team event (danza sul ghiaccio, rhythm dance) 

10.05 Stefania Constantini, Amos Mosaner – Curling, doppio misto (round robin) 

11.35 Sara Conti, Niccolò Macii – Pattinaggio di figura, team event (coppie artistico, programma corto) 

13.35 Lara Naki Gutmann – Pattinaggio di figura, team event (singolo femminile, programma corto) 

14.35 Stefania Constantini, Amos Mosaner – Curling, doppio misto (round robin) 

 

Dove vedere le gare di oggi a Milano Cortina 2026? La diretta tv delle Olimpiadi sarà disponibile su Rai Sport Hd. Streaming su Rai Play, Eurosport1, Eurosport2, Dazn, Discovery Plus, Hbo Max. 

  

