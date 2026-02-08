News

Milano Cortina 2026, da Goggia e Brignone: le gare di oggi – Diretta

by Adnkronos
(Adnkronos) – Seconda giornata di gare oggi domenica 8 febbraio a Milano Cortina 2026. La caccia azzurra riparte da Cortina d’Ampezzo, dove in mattinata è prevista la discesa libera femminile con fari puntati su Sofia Goggia e Federica Brignone, dopo la trionfale giornata iniziale di sabato con tre medaglie per il Team Italia.  

 

 

Intanto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social è intervenuta sugli scontri alla manifestazione di Milano contro le Olimpiadi e degli atti di sabotaggio avvenuti su alcuni tratti ferroviari: “Migliaia e migliaia di italiani in queste ore lavorano perché tutto funzioni durante le Olimpiadi. Tantissimi lo fanno da volontari, perché vogliono che la loro Nazione faccia bella figura, che sia ammirata e rispettata. Poi ci sono loro: i nemici dell’Italia e degli italiani, che manifestano ‘contro le Olimpiadi’, facendo finire queste immagini sulle televisioni di mezzo mondo” 

