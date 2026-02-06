News

Milano Cortina 2026: Bombrini (Coca-Cola), “il più grande investimento di sempre in Italia”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – “Ogni volta che Coca-Cola lavora in un Paese delle Olimpiadi vengono portate risorse e team aggiuntivi per celebrare e attivare la grandezza dell’evento. Risorse che rendono l’investimento che stiamo facendo quest’anno il più grande che abbiamo fatto nella storia di Coca-Cola in Italia”. 

Lo ha detto Andrea Bombrini, Marketing Director Olympic and Paralympic Winter Games Milano Cortina 2026 di Coca-Cola, partecipando all’incontro con la stampa per la presentazione di “The Peak”, uno spazio immersivo che porta l’energia dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 dentro la città. 

Un padiglione “arricchito dai cimeli del nostro archivio storico di Atlanta e da appassionati che li raccolgono”. 

“La struttura è stata costruita anche pensando al dopo – sottolinea Bombrini -. Abbiamo utilizzato soprattutto materiali riciclabili e in affitto, in modo da ridurre al minimo l’impatto di questo padiglione dopo le Olimpiadi e le Paralimpiadi. Perché, ed è importante, saremo aperti per entrambe le occasioni”, conclude. 

economia

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Milano Cortina 2026: Santandrea (Coca-Cola), ‘The Peak emblema...

Nascerà a San Vincenzo un museo dedicato a...

Roma, accoltellata e presa a pugni dal compagno:...

Ucraina, continuano i raid russi: morti in attacchi...

Stellantis, in secondo semestre perdite fino a 21...

Milano-Cortina, Camilli (Coca-Cola): “Da 100 anni produciamo in...

Trump, gli Obama come scimmie: il video razzista...

Crans-Montana, Jessica Moretti: “Su di me tante bugie,...

Russia, generale dell’intelligence ferito a Mosca: è ricoverato...

Sanremo 2026, Conti chiama Lillo e Pucci: “Saranno...