News

Milano Cortina 2026, Abodi: “Ice? Totale e assoluta fiducia nel nostro modello di sicurezza”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – “C’è una totale, assoluta e profonda fiducia non soltanto per i Giochi di Milano-Cortina ma per la vita che facciamo tutti i giorni nel modello sicurezza che gestisce il ministero dell’Interno e quindi saranno loro, a partire dal mio collega Piantedosi, a garantire, a prescindere dagli attori, che la sicurezza sia presidiata e venga fatta nel modo con il quale siamo abituati a farlo in Italia”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, a margine della presentazione della Coppa Italia delle Regioni, rispondendo a una domanda sull’Ice. 

milano-cortina-2026/extra

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Crans Montana, media: indagato l’ex responsabile della sicurezza...

Muccino: “Hollywood? Non ci tornerò mai, la società...

Minnesota, giudice blocca l’espulsione del bimbo di 5...

Frana Niscemi, il piano contro il dissesto c’è...

Addio a Sal Buscema, leggenda Marvel con Spider-Man,...

La tempesta Kristin colpisce il Portogallo, almeno 4...

Trapianto di fegato completamente robotico, a Padova la...

Mediaset-Corona, Forza Italia si schiera con la famiglia...

Maltempo a Roma, albero cade su auto all’Eur:...

Fontata di Trevi, da 2 febbraio turisti a...