Milano, al Poliambulatorio della Fondazione Atm una giornata dedicata a salute e prevenzione

(Adnkronos) – E' stata battezzata dai promotori 'Incontro con la tua salute': è una giornata dedicata al benessere e alla prevenzione, un evento gratuito e aperto al pubblico in programma a Milano giovedì 19 giugno dalle 15 alle 19 al Poliambulatorio Fondazione Atm in via Carlo Farini 9 (I piano). Il messaggio? "Prendersi cura della propria salute è un gesto quotidiano che parte dall'informazione e dalla prevenzione", si legge nella presentazione dell'appuntamento. Previsti mini consulti gratuiti con medici specialisti in: audiologia, urologia, odontoiatria, fisioterapia e psicoterapia Emdr. L'iniziativa permette di interagire con professionisti e realtà del territorio che operano nel campo della salute ed è pensata per offrire uno spazio accessibile dove informarsi, fare domande e prendersi un momento per sé, con il supporto di esperti qualificati. L'ingresso è libero, con prenotazione consigliata per le consulenze. Alle 18 sono previsti i saluti istituzionali e dalle 19.30 verrà offerto un aperitivo a tutti i partecipanti che desidereranno fermarsi e visitare la nuova sede del Poliambulatorio sita al primo piano della struttura. I professionisti presenti sono: Monica Sommariva, chirurgo urologo, specialista nella riabilitazione del pavimento pelvico (è stata responsabile della terapia oncologica vescicale e della riabilitazione pelvica perineale, effettuata con metodologia Synergo e della sezione dedicata al dolore pelvico cronico dell'ospedale di Magenta; Michele Murelli, fisioterapista, responsabile della palestra di pediatria all'Istituto nazionale tumori (Int) di Milano nell'ambito del Progetto Sport; Fabio Ravisha, igienista dentale; Anna Giani, audiologa presso la Società 'Audiomedica', collaboratrice con il Poliambulatorio per gli apparecchi acustici; Ludmilla Soresi, psicoterapeuta. La storia del Poliambulatorio di Fondazione Atm è di vecchia data, comincia già a partire dal secolo scorso. Nel 1920, infatti, vennero fondati due enti: la Cassa di soccorso e malattia e la Cassa speciale di previdenza dedicati ai tranvieri milanesi. Dopo anni di cambiamenti nel 1933 la Cassa di soccorso costruisce l'ospedale dei Tranvieri in viale Campania che dispone di tutte le specializzazioni allora esistenti. Ma nel tempo le situazioni mutano: con l'emanazione della Legge 22 dicembre 1979, n. 833 anche la Cassa soccorso e malattia dell'Atm viene inglobata nell'Unità socio sanitaria locale.Viene costruita una nuova sede in via Farini e nasce nel 1998 la Fondazione Atm, esempio di Welfare comunitario che, si spiega nella nota, "contribuisce a generare una concreta solidarietà fra dipendenti, pensionati e cittadini". Oggi il Poliambulatorio vanta circa 30 specialità mediche, diagnostica per immagini e la possibilità di eseguire analisi di laboratorio nei propri spazi, con tariffe agevolate, a tutti i cittadini. —[email protected] (Web Info)