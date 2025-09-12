Milano, al Chiosco Giannasi raccolta fondi per l’Airc

(Adnkronos) – Ginnasi 1967, lo storico chiosco milanese di piazza Buozzi, rinnova l'appuntamento con la tradizionale giornata di raccolti fondi per l'Airc e i 5.400 scienziati sostenuti dalla Fondazione per la ricerca sul cancro. Ormai un appuntamento fisso che da 19 anni destina nuove risorse ai progetti dedicati allo sviluppo di diagnosi sempre più precoci e terapie più efficaci per tutti i tipi di tumore. Dalle 8 alle 20.30 di domani, sabato 13 settembre – informa una nota – l'intero incasso derivante dalla vendita dei prodotti del chiosco, anche tramite il partner di delivery, sarà devoluto a Fondazione Airc. Per chi desiderasse fare un'ulteriore donazione è inoltre disponibile la pagina web di 'Un Buon Invito' dedicata all'evento (https://unbuoninvito.airc.it/eventi/giannasi-1967-per-airc-2). Tutte le donazioni contribuiranno a sostenere una nuova borsa di studio per la crescita e la formazione di un giovane scienziato. I fondi raccolti l'anno scorso hanno permesso di finanziare la borsa di studio Airc Italy Pre-Doc di Roberta Cacciatore, ricercatrice presso l'Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano, dove sta sviluppando un progetto per approfondire i meccanismi di regolazione della proteina p53 nella proliferazione dei tumori. "Ricevere la borsa di studio Airc intitolata a Giannasi è stato un motivo di grande orgoglio e responsabilità verso i tanti donatori che con generosità hanno contribuito a finanziarla – afferma la scienziata – Questa borsa mi ha permesso di proseguire il mio programma di dottorato di ricerca e per questo voglio ringraziare Dorando Giannasi e tutte le persone che hanno partecipato alla giornata dedicata ad Airc. Per noi ricercatori Airc è un sostegno indispensabile, perché in modo meritocratico garantisce i fondi necessari per continuare a sviluppare progetti innovativi e all'avanguardia". "Ho iniziato questo percorso al fianco di Fondazione Airc nel 2007 – ricorda Dorando Giannasi – Ogni anno, insieme a tutto il mio team, ci impegniamo a rendere speciale questo evento. La partecipazione dei nostri clienti è cresciuta nel tempo e ormai quello con Airc è diventato un appuntamento atteso. Credo sia molto importante restituire la concretezza del nostro impegno presentando i ricercatori che vengono finanziati grazie a questa iniziativa. Incontrare la dottoressa Cacciatore la scorsa primavera ha consentito a tutti noi di toccare con mano la passione e la dedizione che i ricercatori mettono ogni giorno nel loro lavoro per arrivare a costruire un futuro sempre più libero dal cancro. Insieme possiamo aiutarli a compiere ulteriori passi verso questo importante obiettivo, per questo voglio ringraziare in anticipo tutte le persone che saranno al nostro fianco sabato 13 settembre". "Vorrei subito ringraziare Dorando Giannasi e tutta la sua straordinaria squadra per l'impegno, la fiducia e la generosità che da anni riservano all'Airc – dichiara Daniele Finocchiaro, consigliere delegato della Fondazione – L'appuntamento in piazza Buozzi unisce una grande comunità fatta da clienti, personale, sostenitori e volontari, tutti insieme per offrire un contributo concreto alla crescita e alla formazione di alcuni dei migliori talenti della ricerca oncologica nel nostro Paese. Un evento che quest'anno si inserisce nel ricco calendario di appuntamenti che celebrano i 60 anni di impegno di Airc per affrontare il cancro insieme". —[email protected] (Web Info)