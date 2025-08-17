News

Milano, accoltella e uccide il cognato: arrestato 29enne ecuadoriano

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Omicidio nella notte in piazzale Ferrara, a Milano: arrestato un 29enne ecuadoriano, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine. A seguito di una lite per motivi familiari con la sorella e il marito di quest’ultima, l'uomo avrebbe colpito con un coltello da cucina il cognato, un 32enne suo connazionale che, raggiunto da più fendenti, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove è morto poco dopo a causa di uno shock traumatico per le numerose ferite.  Sul posto i carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo di Milano hanno effettuato i rilievi, trovando l’arma del delitto. L’analisi delle immagini della videosorveglianza ha consentito di ricostruire la dinamica dei fatti e di rintracciare l’autore a circa 200 metri dal luogo dell’accoltellamento. La salma è stata portata nell’obitorio comunale per l’esame autoptico, come disposto dall’Autorità Giudiziaria. Il 29enne è stato portato nel carcere di San Vittore a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Addio Pippo Baudo, Lorella Cuccarini: “Sei stato il...

Stop al caldo africano tra sole e temporali:...

Monte Bianco, alpinista precipita e muore sulla Cresta...

Ucraina, media: “Trump vuole trilaterale con Putin e...

Milan-Bari: orario, probabili formazioni e dove vederla in...

Ucraina, Meloni vede ‘spiragli’ pace ma avverte: “Solo...

Gaza, media: 7 morti in bombardamento israeliano su...

Paolini-Kudermetova: orario oggi, precedenti e dove vederla in...

Cincinnati, Alcaraz in finale contro Sinner

Ucraina, l”offerta’ di Putin: stop guerra se Russia...