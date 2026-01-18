Milan, furto in albergo a Fullkrug: spariti oggetti per oltre 500mila euro

(Adnkronos) – Non è iniziata benissimo l’avventura italiana di Niclas Fullkrug, nuovo attaccante del Milan. Il calciatore tedesco, primo rinforzo di gennaio dei rossoneri, è ancora alla ricerca di casa a Milano e il club gli ha messo a disposizione (come accade sempre per i nuovi acquisti) una stanza d’albergo. Qualche giorno fa, quando Fullkrug era però via con la squadra a Como, per il recupero della partita di Serie A saltata a causa della Supercoppa in Arabia, alcune persone si sono introdotte nella sua stanza rubando dalla cassaforte oggetti per un valore di 500mila euro, tra orologi e gioielli. Il tedesco si è accorto delle ‘mancanze’ soltanto nella mattinata di ieri, sabato 17gennaio, denunciando il furto (tramite un dirigente rossonero delegato). Al momento, ci sono indagini in corso.

