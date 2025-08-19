Milan, elongazione al polpaccio per Leao: salta la prima di Serie A con la Cremonese

(Adnkronos) – Problema per il Milan e per Massimiliano allegri a pochi giorni dall'inizio del campionato. I rossoneri dovranno fare a meno di Rafael Leao nella prima gara di Serie A contro la Cremonese, sabato 23 agosto alle 20:45: il numero 10 ha riportato un trauma elongativo al polpaccio destro nella gara contro il Bari, in Coppa Italia (terminata per lui dopo soli 17 minuti). L'attaccante portoghese salterà dunque la prima di campionato con la squadra di Allegri e verrà valutato giorno per giorno in vista della trasferta di Lecce di venerdì 29 agosto. Dopo la sfida in Salento, i rossoneri torneranno in campo il 14 settembre contro il Bologna, al termine della sosta per le nazionali. —[email protected] (Web Info)