News

Milan, ecco Rabiot: accordo per il ritorno del centrocampista in Italia

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Tutto fatto per il passaggio di Adrien Rabiot al Milan. Come riportato da Sky Sport, i rossoneri hanno trovato la quadra con il Marsiglia per il ritorno del centrocampista in Serie A. Oggi, lunedì 1 settembre, il francese farà le visite mediche direttamente nel ritiro della Francia. Poi, la formalizzazione dell'accordo tra il Diavolo e i francesi, sulla base di 10 milioni, che riporterà il giocatore alla corte di Massimiliano Allegri.Curiosità? Rabiot lascia Marsiglia dopo la lite con Rowe, che ha portato il club a metterlo sul mercato. Al ritorno in Serie A, dopo la sosta per le nazionali, il Milan affronterà il Bologna. E proprio pochi giorni fa, i rossoblù hanno chiuso l'acquisto di Rowe.   —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

E’ morto improvvisamente Sylvain Amic, direttore del Musée...

Bper, al via la 59esima edizione del concorso...

Occupazione in crescita in Italia, gli ultimi dati...

Juve, arriva Openda? Le ultime sulla trattativa

Milano, “18enne picchiata e violentata vicino a stazione...

Musetti-Munar oggi agli Us Open: orario, precedenti e...

Neurologi Sin replicano a specialista Usa: “Ssn non...

Sinner-Bublik oggi: orario, precedenti e dove vederla in...

Ucraina, Putin: “La guerra? Nata da colpo di...

Caso Denise, 21 anni fa la scomparsa. I...