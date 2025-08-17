Milan-Bari: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) –

Inizia ufficialmente la stagione del Milan. I rossoneri sfidano oggi, domenica 17 agosto, il Bari a San Siro nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2025. La squadra di Allegri ha terminato il proprio precampionato con la netta sconfitta di Stamford Bridge, con il Chelsea che si è imposto in amichevole per 4-1, e si prepara a iniziare anche il proprio campionato, con l'esordio in Serie A in programma sabato 23 agosto in casa contro la Cremonese, club neopromosso. In caso di qualificazione ai sedicesimi il Milan affronterebbe la vincente di Lecce-Juve Stabia. La sfida tra Milan e Bari è in programma oggi, domenica 17 agosto, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Milan (3-4-2-1): Maignan; De Winter, Tomori, Gabbia; Musah, Modric, Ricci, Fofana; Pulisic, Loftus-Cheek; Leao. All. Allegr

Bari (4-2-3-1): Cerofolini; Pucino, Mavraj, Vicari, Dickmann; Verreth, Pagano; Sibilli, Bellomo, Pereiro; Gytkjaer. All. Caserta Milan-Bari sarà trasmessa in diretta e in esclusiva, in chiaro, su Canale 5. Il match sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity e sul sito web di SportMediaset.